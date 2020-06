Pavullo: esce di strada con l'Ape, muore 18enne

Una giovane vita spezzata nella notte, a Pavullo, a seguito di un tragico incidente avvenuto all'altezza del civico 33, nel tratto di via Giardini sud che attraversa il centro di Pavullo. Sulle cause indagano i Carabinieri della locale compagnia ma la dinamica registra un solo mezzo coinvolto. Un Ape Car, con a bordo due giovani diciottenni. Ad un tratto il conducente ne perde il controllo. Il mezzo a tre ruote esce di strada e finisce contro una cancellata di una abitazione privata. Impatto violento che non ha lasciato scampo al diciotenne alla guida, morto sul colpo. Ferite gravi ma non tali da fare temere per la sua vita, per l'amico che viaggiava al suo fianco, sullo stesso sedile, l'unico nell'abitacolo dell'Ape. Trasportato dall'elicottero del 118 all'ospedale di Baggiovara.