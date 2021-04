Pavullo, maltrattamenti sulla compagna: arrestato

Partendo da un intervento del 1° aprile scorso, a seguito di una violenta lite con la compagna in un appartamento di Pavullo, i Carabinieri della locale compagnia hanno condotto indagini ed accertamentii cui risultati, finiti sul tavolo della Procura di Modena, hanno portato in pochi giorni al'emissione di un ordine di custodia cautelare in carcere per un 26enne, operaio, di Pavullo. Accusato di maltrattamenti in danno alla compagna convivente.I fatti risalgono al 1° aprile 2021, quando i Carabinieri erano dovuti intervenire a seguito di una segnalata situazione critica familiare. All'interno dell'appartamento i militari hanno acquisito importanti elementi utili ad accertare i maltrattementi dell'uomo sulla donna. L'ordine di custodia emesso dal GIP è stato tempestivamente eseguito dai Carabinieri di Pavullo, che hanno tradotto l’uomo presso la Casa Circondariale di Modena a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.