Pavullo: ragazza di 17 anni accerchiata, picchiata e ferita con coltello

Un fatto inquietante, caduto in pieno giorno nella via chiusa che porta all'ex locale settecento di Pavullo. Un gruppetto di ragazze per lo più di origine bolognese, si avvicinano ad una ragazza a pavullese di 17 anni. Un vero e proprio accerchiamento che si trasforma in aggressione. A tutti gli effetti, a danno della giovane Pavullese, sembrerebbe essere stata messa in atto una vera e propria spedizione punitiva, partita da Bologna per Pavullo, e sulle ragioni della quale starebbero indagando i carabinieri. La ragazza spintonata gettata a terra e raggiunta dai colpi delle coetanee a quanto pare tutte minori come lei, sarebbe stata raggiunta anche da un coltello che l'ha provocato una ferita fortunatamente lieve.

Poi il gruppo si è dileguato. Ma qualcuno avrebbe girato un video postandolo sul web. Il documento potrebbe rivelarsi fondamentale per individuare tutte responsabili della creazione. Una di queste, colei che avrebbe inferto il colpo di coltello, sarebbe già stata individuata e risiederebbe a Bologna.