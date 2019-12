Pavullo, ragazzo in coma etilico, filmato da amici e diffuso in chat

Un diciassettenne è finito in coma etilico a causa dei troppi bicchieri bevuti durante una festa in villa e i suoi amici, di poco più grandi e maggiorenni, lo hanno ripreso con gli smartphone mentre era a terra. I video, diffusi via Whatsapp, hanno raggiunto numerosi coetanei.I fatti, che i Carabinieri della locale compagni stanno ricostruendo, sarebbero accaduti la notte della vigilia di Natale. Il tutto si concentra in una festa privata organizzata da un ragazzo maggiorenne in una abitazione. Una festa con una particolarità: con 10 euro i clienti avrebbero potuto bere di tutto. E così per molti di loro è stato, ma con conseguenze devastanti. Soprattutto per un diasettenne che non ha retto alla concentrazione di alcool nel sangue e dopo alcuni biccheri è precipitata in quello che comunemente chiamato coma etilico. Il ragazzo si è accasciato a terra, in una scena ripresa dai numerosi coetanei con gli smartphone e diffusa attraverso le chat di watshapp. Ma alla mancata reazione del ragazzo anche alle sollecitazioni, l'euforia ha lasciato il passo allo spavanto e all'allarme. I sanitari hanno trasportato il 17enne all'ospedale di Pavullo, dove è stato riscontrato il coma etilico. Sul fatto sono in corso accertamenti dei carabinieri, che hanno già recuperato alcuni dei video in questione.