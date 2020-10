Pavullo, rotola nella scarpata col trattore, morto 74 enne

Tragedia questo pomeriggio a Monzone, località del comune di Pavullo nel Frignano. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione forestale di Sestola-Fanano, il trattore guidato da un 74enne del luogo, che stava percorrendo la strada comunale (via Bolgo La Croce), una travesta della SP 33, è uscito con il mezzo agricolo fuori dalla sede stradale rotolando in una scarpata per circa 50 metri e rimanendo schiacciato sotto il mezzo. A dare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare a casa, temendo che fosse potuto accadere qualcosa, hanno attivato le autorità per le ricercche. Subito sono stati attivati gli operatori del soccorso alpino, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri Forestale che dopo accurate ricerche estese lungo l’ipotetico percorso del trattore, hanno individuato il veicolo nella scarpata e il suo conducente ormai deceduto, sbalzato distante dal veicolo durante il rotolamento.Foto d'archivio