Pavullo, schianto sulla Giardini: tre feriti. Strada chiusa

Schianto tra tre auto questa mattina alle 6.40 sulla via Giardini in località Acquabona di Pavullo. Tre le persone rimaste ferite nell'incidente. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Giardini chiusa al transito, in entrambe la direzioni. Viabilità bloccata e lunghe colonne sulla Statale 12.

