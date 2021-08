Pavullo: scontro auto-camion, donna grave all'ospedale

I Vigili del fuoco hanno dovuto completamente tagliare l'abitacolo dell'auto per estrarre in gravi condizioni la conducente della Citroen che si è scontratata con un camion cisterna, intorno alle ore 18, sulla via Giardini Sud, in località S.Antonio, nel comune di Pavullo. Al'altezza della concessionaria Autorama. Un impatto violentissimo dalle cause ancora da accertare a seguito del quale anche il camion si è ribaltato al lato destro della strada. Al suo interno ferito anche il conducente. La circolazione è stata bloccata in entrambe le direzioni. Sul posto due elicotteri del 118Notizia in aggiornamento