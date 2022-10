Percepivano illecitamente reddito d'emergenza: scoperti 141 stranieri

Le Fiamme Gialle triestine hanno scoperto e sanzionato 141 stranieri, che, ospiti di strutture con oneri a totale carico dello Stato, hanno indebitamente richiesto e percepito il reddito di emergenza (Rem). In particolare questi soggetti avevano ottenuto dall’Inps, utilizzando false autocertificazioni, diverse quote mensili di Rem (fino a un massimo di 12 mensilità, oscillanti, in base agli indicatori di reddito e patrimoniali posseduti, in una forbice tra 400 e 800 euro per rata, per un massimo, quindi, di 9.600 euro per il biennio 2020/2021). Ciò in violazione della normativa che, specificamente, esclude dal beneficio tutti coloro che soggiornano gratuitamente presso strutture pubbliche. Parliamo di una somma complessiva di 317.940 euro. Ai 141 stranieri è stata contestata la indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, punita con una sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro, per un totale massimo complessivo di sanzioni pari ad euro 953.000 e l’avvio delle procedure per il recupero degli importi non spettanti.