Perde la droga in ambulatorio e passa riprenderla: bloccato dai CC

Si era recato presso un ambulatorio medico a Modena per un consulto e aveva appoggiato una busta contenente 3,5 grammi di cocaina e 4 grammi di eroina già suddivisa in dosi. Busta che si è dimenticato di prendere all'uscita dell'ambulatorio. Busta che il personale medico ha visto e ispezionato. Alla vista della droga, immediata la chiamata ai Carabinieri. Mentre i militari erano ancora sul posto, il possessore, un 28enne nigeriano senza fissa dimora, si accorge di avere dimenticato la busta, torna in ambulatorio e li ci trova, ad aspettarlo, anche i Carabinieri. Tenta la fuga a piedi, di corsa, ma i Carabinieri lo individuano e lo bloccano poco dopo. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente