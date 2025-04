Perseguita l’ex compagna, arrestato dai Carabinieri

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





L'arresto è scattato nella notte del 25 aprile. I Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno fermato l'azione criminale di un uomo di 28 anni accusato di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112 da parte della vittima, preoccupata per la presenza dell’ex partner sotto casa.



L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, stava minacciando e molestando la donna, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale interrotta da alcuni mesi. Le persecuzioni, però, erano continuate: secondo quanto ricostruito dai militari, il 28enne aveva già messo in atto diversi comportamenti violenti, tra cui l’incendio doloso dell’autovettura in uso alla vittima, gesto che aveva alimentato in lei un forte stato di ansia e timore costante.



Alla luce della gravità dei fatti, è stato immediatamente attivato il protocollo del 'Codice Rosso' e l’uomo è stato trasferito nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio. Nella mattinata di oggi, il 28enne è comparso davanti al giudice del Tribunale di Modena per il rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.