Perseguitata per mesi dopo la separazione: divieto di avvicinamento per l'ex coniuge

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Già all’indomani della separazione aveva iniziato a porre in essere atteggiamenti persecutori quali pedinamenti e controlli, a farsi trovare improvvisamente nei luoghi frequentati dalla ex moglie, bloccandola per strada, urlandole epiteti ingiuriosi e procurandole così un perdurante e grave stato d’ansia e paura, costringendola a cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita per timore di incontrarlo. Una situazione che continuava da mesi, degnerata nel momento in cui la donna a bordo della sua bicicletta, è stata raggiunta dall'ex marito che le ha dato un calcio facendola cadere a terra in una caduta che le ha procurato diverse lesioni. La cosiddetta goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha spinto la donna a rivolgersi ai Carabinieri. Dopo gli accertamenti è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica di Modena che ha portato il Giudice per le Indagini Preliminari ad emanare nei confronti dell'uomo il divieto di avvicinamento dell'uomo in tutti i luoghi frequentati dalla donna.