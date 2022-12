Pesaro, trovato morto in casa a 23 anni: venerdì i funerali

Il giovane, che aveva studiato Antropologia a Bologna, si era trasferito nelle Marche dove ora lavorava

Lutto a nella Marche. Si terranno venerdì i funerali di Giulio Betti, 23enne deceduto improvvisamente nella sua abitazione a Fano. Il giovane, che aveva studiato Antropologia a Bologna, si era trasferito nelle Marche dove ora lavorava. A trovare il corpo senza vita sono stati il 13 dicembre gli operatori del 118 e i vigili del fuoco, allertati dai genitori del ragazzo che non rispondeva più da ore alle loro chiamate. Una chiamata era arrivata anche dai vicini, allarmati un poco dal fatto che le luci dell’appartamento fossero rimaste accese per ore.

Il funerale si terrà a Malcontenta in Veneto dove vive la famiglia il 23 dicembre alle 15. Lascia i genitori e la sorella.





