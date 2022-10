Picchia la compagna e la minaccia di morte: arrestato 35enne italiano

Durante una lite ha aggredito la compagna, le ha dato un pugno e le ha stretto le mani al collo urlando che l'avrebbe uccisa. Ma i vicini, sentendo le grida, hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti e hanno arrestato l'uomo, peraltro pregiudicato e ora accusato di maltrattamenti nei confronti della convivente. E' accaduto domenica sera in un palazzo del quartiere Navile, quando, il 35enne italiano, barista, ha aggredito la compagna una 39enne commessa. La donna ha raccontato ai carabinieri di aver avuto una violenta lite con il compagno, sfociata 'in una vera e propria aggressione', durante la quale lui 'l'ha colpita con un pugno alla spalla per poi stringerla con forza al collo mentre la minacciava di morte'. Da qui la telefonata dei condomini che avevano sentito gridare ripetutamente 'ti ammazzo'. I militari sono riusciti a fermare successivamente l'aggressore che, in stato di agitazione, stava cercando di allontanarsi. Secondo quanto denunciato, i motivi della condotta violenta dell'uomo 'sarebbero riconducibili alla gelosia che questo ha sempre nutrito a causa del rapporto di amicizia che la donna ha continuato a mantenere con il precedente convivente con il quale condivide un figlio minore', che in quel momento non era in casa. La donna ha detto che quella non era la prima volta che l'uomo la picchiava e ha mostrato alcuni ematomi sulle braccia spiegando che erano causati da precedenti aggressioni. L'uomo è stato portato in carcere.