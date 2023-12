Picchiava la moglie, i vicini chiamano i Carabinieri, uomo allontanato

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La misura è scaturita a seguito dell’intervento dei Carabinieri presso l’abitazione dei coniugi, allertati da alcuni vicini di casa, che hanno sentito le urla della moglie e contattato immediatamente il 112. Obiettivo tutelare l’incolumità della parte offesa, che per le lesioni patite, è stata medicata e giudicata guaribile in 15 giorni.

Il 19 dicembre scorso i Carabinieri della Stazione di Carpi hanno eseguito l’ordinanza di custodia in carcere, emessa dalla Corte d’Appello di Bologna nei confronti di un uomo, imputato di violenza sessuale ai danni di una minore, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari alla quale lo stesso si trovava già sottoposto dal 2021 in attesa del processo d’Appello.

La misura è scaturita a seguito della denuncia della persona offesa, che una mattina del mese di novembre, un giorno prima della celebrazione dell’udienza d’Appello, ha visto l’uomo attenderla ad una fermata dell’autobus poco distante la sua abitazione, che le faceva cenno di raggiungerlo. La donna colta di sorpresa e molto spaventata, non lo ha avvicinato, ma è rientrata subito in casa per poi avvisare successivamente i Carabinieri, che hanno raccolto la sua denuncia e richiesto l’aggravamento della misura in atto degli arresti domiciliari. L’uomo è stato così condotto presso la Casa Circondariale di Modena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.