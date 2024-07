Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La vittima in questi giorni era in villeggiatura nella vicina Sant'Anna Pelago, L'allarme per l'intervento dei soccorsi è stato lanciato tramite l'app GeoResQ che ha portato all'immediata attivazione della centrale operativa nazionale del soccorso alpino e speleologico, che ha subito inoltrato la chiamata al 118 che, a sua volta, ha inviato una squadra territoriale del soccorso alpino di Pievepelago. Sul posto è stata inviata anche una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza, insieme all'elisoccorso di Pavullo. Giunti i soccorsi sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione non si è potuto fare altro che constatare il decesso.