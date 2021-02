Polinago: 160 chili di hashish nascosti in un casolare abbandonato

Centosessanta chilogrammi, che si divisi (ovviamente per assurdo) sulla base dei poco più di 1600 abitanti di Polinago, dove sono stati rinvenuti, farebbe 100 grammi procapite. Di hashish. Perché l'ingente quantitativo di droga rinvenuto dalle forze dell'ordine in un casolare abbandonato stupisce sia, appunto, per la quantità, ma soprattutto se posto in relazione al piccolo centro dell'appennino.La sostanza stupefacente, custodita in uno stabile prefabbricato aperto e accessibile, è stata sequestrata nei confronti di ignoti.Si tratta di uno scoperta da cui desumere l'esistenza di un cospicuo e mai esausto mercato di droghe leggere nella nostra provincia che spinge ad intensificare i controlli e le indagini in materia. La Procura ha quindi disposto indagini per individuare i detentori della rilevante quantità di sostanza.Foto di archivio: una grande confezione di hashish sequestrata dai Carabinieri