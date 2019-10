Ponteggio edile crolla sulla strada: un ferito

Tragedia sfiorata questa mattina, poco prima delle ore 9, in via della Pace, a Modena. Il ponteggio utilizzato per la ristutturazione edile di una palazzina e che stava per essere smontato, è improvvisamente crollato a terra provocando anche la caduta di un operaio 45 enne, che stava lavorando sulla struttura. Il 45 enne ha riportato le conseguenze maggiori anche se limitate a contusioni che non fanno temere per la sua vita. Le conseguenze potevano essere più serie sia per lui sia per eventuali passanti che in quel momento, fortunatamente, non erano presenti. La pesante struttura ha coinvolto, nella caduta, buona parte della strada sottostante, temporaneamente chiusa al traffico. Sul posto il personale della medicina del lavoro per i rilievi di legge e l'accertamento delle responsabilità.