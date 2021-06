Post inneggiante omicidio Biagi: denunciato 35enne modenese

La Digos di Bologna denuncia l'autore del post che il 10 marzo scorso ha inneggiato all'assassinio del giuslavorista Marco Biagi. Si tratta di P.S., 35enne originario della provincia di Modena: ritenuto un frequentatore degli ambienti dell'antagonismo modenese e milanese, è stato denunciato per istigazione a delinquere (articolo 414 comma 3 del codice penale, che prevede una pena aumentata di due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici). Sulla pagina del profilo Facebook dell'Acli di Bologna, dedicata alla pubblicizzazione di un evento organizzato per ricordare l'anniversario dell'omicidio di 19 anni fa da parte delle 'nuove Br', era apparso il post 'Dovevano sparargli prima, altro che'.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.