Precipita ultraggero, muore il pilota

Inutili i soccorsi, giunti sul posto, in località Sassostorno di Lama Mocogno. Per il 72enne, pilota del velivolo ultrallegero precipitato, non c'era più nulla da fare. L'impatto con il terreno, intorno alle 18 di oggi, è stato fatale. Il corpo senza vita è stato estratto dalla cabina dell'aereo dai Vigili del Fuoco. Il velivolo pare fosse decollato pochi minuti prima dal campo volo di Pavullo. Poi la perdita di quota e lo schianto. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno notato il velivolo precipitare nella zona agricola che costeggia via Poggio. L'uomo è morto sul colpo