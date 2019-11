Prende a martellate ospite del centro di accoglienza: arrestato

Si sarebbe vendicato per un’aggressione subita il 3 novembre scorso da un 29 enne originario del Gambia, come lui ospite del centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Caleidos in viale Amendola, a Modena. L’uomo, ora diventato vittima, nel corso di una lite aveva preso a morsi, staccandone una parte, l’orecchio di un 28 enne originario della Sierra Leone.



Che una volta uscito dall’ospedale e ritornato al centro di accoglienza, avrebbe pensato di vendicarsi. Aggredendolo in maniera violenta, potenzialmente letale. Intorno a mezzanotte ha preso un martello e si è scagliato contro il suo aggressore colpendolo con tre colpi alla testa. Potenzialmente letali. Due al cranio, mentre uno arriva direttamente al bulbo oculare provocando danni forse irrecuperabili. Il 29enne gambiano viene ricoverato all’ospedale di Baggiovara. Per lui prognosi riservata. I medici tenteranno di salvargli la funzionalità dell’occhio gravemente compromessa. Dopo l’aggressione il 28 enne della Sierra Leone si è dato alla fuga, ma gli agenti della squadra volante, lo hanno raggiunto poco dopo, portandolo in questura e mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’eventuale arresto. L’accusa nei suoi confronti sarebbe quella di tentato omicidio.

Un fatto registrato a poche ore da un altro analogo caso di tentato omicidio. Accusa confermata questa mattina dalla procura nei confronti della donna 49 nigeriana, ora arrestata, per avere aggredito e colpito con 4 coltellate una connazionale di 40 anni, come lei ospite di un appartamento per l’accoglienza di persone con emergenza abitativa in uno degli alloggi gestiti dal Comune presso il comparto residenziale di viale delle Costellazioni in città. La vittima, che è riuscita a fuggire dopo essere stata ferita agli arti superiori e alla nuca, si trova ricoverata in ospedale



Foto d'archivio non collegata ai fatti descritti