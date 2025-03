Presunto giro di riciclaggio, blitz della Dia tra Bologna e Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Vasto blitz della Dia tra Bologna e Modena contro un presunto giro di riciclaggio con l'esecuzione, insieme a guardia di finanza e carabinieri, di oltre 70 perquisizioni e decine di misure personali. Sequestrati aziende, titoli e valori per milioni di euro. Tra i reati contestati quelli di associazione a delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia ed emissione di fatture false.

L'operazione, chiamata 'On Air' e coordinata dalla Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, nasce da una segnalazione per operazione sospette su un presunto giro di riciclaggio, inviata dalla Dnaa. L'indagine è stata condotta dalla Dia con attività tecniche d'intercettazione telefonica e ambientale nonché accertamenti bancari e pedinamenti.

Notizia in aggiornamento