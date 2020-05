Processo Aemilia, Giovanardi di nuovo audito dalla giunta del Senato

L'ex senatore Carlo Giovanardi è stato nuovamente audito questa marttina, su sua richiesta, dalla Giunta delle autorizzazioni del Senato.

'Ho illustrato ai Commissari le novità intercorse dalla prima audizione , in particolare la scomparsa dell'aggravante mafiosa per tutti coloro che, a vario titolo, sono stati accusati di aver voluto aiutare la Ditta Bianchini nella nota vicenda delle interdittive antimafia - afferma Giovanardi in una nota -. Ho anche depositato le parti della sentenza di condanna di primo grado di Augusto Bianchini per concorso esterno nella quale si afferma che il concorso è terminato nel 2012, in una data pertanto precedente a quelle nelle quali ho cominciato ad interessarmi al caso, in Commisione Giustizia, in Antimafia e nell'Aula del Senato. Ho ricordato ancora di non essere accusato di aver percepito neppure un centesimo e neppure di conoscere o frequentare qualcuno dei tredicimila cutresi che risiedono tra Reggio Emilia e Modena, mentre con la mia attività parlamentare sul territorio a difesa della nostra economia ho permesso di far reiscrivere in white list tra l'altro aziende come la Geco, l'Arcos e la Fratelli Baraldi, purtroppo fallita a causa delle conseguenze della interdittiva. Ho infine chiesto al Relatore di proporre, nel successivo passaggio nell'Aula del Senato, di inviare tutta la documentazione alla Corte Costituzionale sollevando il conflitto di attribuzione per la lesione del princpio costituzionale che un Parlamentare non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse, e meno che mai delle aspre critiche rivolte ad organi amministrativi come la Prefettura'.