Prostituta minacciata con una pistola e rapinata in casa: due arresti e caccia ad un complice

Una volta entrato nell’abitazione della vittima, l’uomo ha minacciato la donna facendole credere di usare una pistola, impossessandosi di una somma in contanti, carte di credito e altri oggetti di valore. Il bottino è stato quantificato in 150 franchi svizzeri, 400 euro e 100 dollari americani. La denuncia della donna ha fatto subito scattare le indagini della Polizia di Stato che hanno ricostruito anche il ruolo avuto nella vicenda di due complici, due uomini di 24 e 23 anni.



I due, oltre ad aver accompagnato l’esecutore materiale della rapina sul luogo del delitto, e attendendolo all'uscita dopo il colpo. avevano precedentemente individuato la vittima, come detentrice di una ingente somma di denaro. Inoltre le indagini hanno appurato che era dal telefono di uno dei due che la chiamata alla donna per fissare l'appuntamento era partita.



Prove che una volta arrivate sul tavolo della procura, sono risultate determinanti per stabilire la loro responsabilità. Tali da fare scattare l'ordine di custodia cautelare per i tre, eseguito dalla Polizia di Stato nei confronti di due, arrestati e per i quali il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. In corso le ricerche per individuare ed eseguire l'arresto del terzo complice.