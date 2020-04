Pusher in auto col cliente e 100 grammi di shaboo: arrestato

I 100 grammi di shaboo, la potente metanfetamina sequestrata ieri alle ore 13 dagli agenti della Squadra Volante di Modena, avrebbe potuto fruttare almeno 15.000 euro al 34enne nigeriano pront a spacciarla. Se non fosse per l'azione deglla Polizia che ieri ha intimato l'alt al conducente dell'auto, sulla quale lo spacciatore stava viaggiando. Siamo in via Emilia Ovest. Alla guida dell'auto l'acquirente della droga, italiano. Il passeggero è lo spacciatore. Alla vista degli agenti l'auto si ferma. Il pusher scende dell'auto e prova a darsi alla fuga, a piedi, verso via Tabacchi. Nella corsa prova a sbarazzarsi dell'involucro con l'ingente quantitativo di droga. Viene bloccato poco dopo dagli agenti che recuperano anche la droga, oltre a 300 euro probabile provento di spaccio. Per lui si sono subito aperte le porte del carcere.Un arresto che si inserisce nei risultati dei controlli messi in campo, nell'ambito del coordinamento delle forze dell'ordine attuato dalla Prefettura, per il controllo degli spostamenti; controlli che nel fine settimana hanno portato ad elevare sanzioni amministrative nei confronti di 40 persone.