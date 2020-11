Racket dei funerali, raffica di condanne tra patteggiamenti e abbreviato

Nuova raffica di condanne per l'inchiesta Mondo sepolto, il processo partito da una inchiesta sul racket dei funerali alle camere mortuarie dell’ospedale Maggiore e del Sant’Orsola di Bologna ( qui l'articolo ).Il giudice Grazia Nart ha emesso ieri una sentenza che prevede condanne per 20 persone, dopo il patteggiamento, fino a 3 anni e sei mesi di reclusione alle quali si aggiungono sei condanne in abbreviato e sanzioni per 5 società: 41.280 euro per la Armaroli Tarozzi srl, 51.600 euro per la Cif (Consorzio Imprese Funebri srl), 41280 euro per la Franceschelli srl, 24.080 euro per la Garisenda srl e 41.20 euro per la Lelli srl.Disposte confische totali per oltre 180mila euro. Risarcimenti anche per le parti civili: 13.525 euro ad Efi Eccellenza funeraria italiana presieduta da Gianni Gibellini, 13.771 euro per la Regione Emilia Romagna, 12.664 euro per l'Ausl di Bologna, 12.787 euro per il Sant'Orsola e 2.800 euro per il Codacons.