Ragazza esce di strada in tangenziale: ferite gravi

Non ci sarebbe altro veicolo coinvolto se non il suo nel'incidente che intorno alle 10 di oggi ha provocato gravi ferite agli arti inferiori ad una ragazza, da sola alla guida di una Kia. L'auto, in uscita dalla tangenziale dallo svincolo 10bis, della tangenziale nord Pirandello è uscita di strada nel tratto curvo dello svincolo finendo direttamente nel campo. Sembra che la donna abbia fatto tutta da sola. Il livello del campo in cui l'auto ha arrestato la sua corsa è più basso di alcuni metri rispetto al piano strada e ciò ha reso più pesante l'impatto. Soprattutto ai danni degli arti inferiori. Per estrarre il corpo dell'abitacolo danneggiato dell'auto si è reso necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno consegnato la ragazza nella mani dei soccorritori che l'hanno trasportata al centro politrauma di Baggiovara.Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia Municipale di Modena