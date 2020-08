Rapinò uomo vicino alla Rotonda: scatta l'arresto ma è già in carcere

Insieme ad un complice all'inizio dello scorso mese di luglio aveva aggredito un uomo che stava transitando a piedi facendo rientro a casa in via Morane, nei pressi del centro commerciale la Rotonda. Con l'uso di un bastone scagliato sul volto dell'uomo i due avevano cercato di impossessarsi del suo portafoglio, non riuscendovi a causa della pronta reazione della vittima che ha subito denunciato il fatto ai Carabinieri e mettendo i militari sulle tracce dei due. Una volta individuato uno di loro, un 28enne di origine marocchina, le prove nei confronti dell'uomo hanno fatto emettere dal G.I.P del tribunale di Modena un provvedimento di custodia cautelare in carcere, al S.Anna di Modena. Dove l'uomo nel frattempo era finito per un altro reato e dove rimarrà.