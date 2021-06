Rapina a portavalori: inferno in autostrada A1 a Modena

Inferno in autostrada questa sera nel tratto dell'Autostrada A1 tra San Cesario e Castelfranco Emilia.Alcuni mezzi sono andati in fiamme in entrambe le direzioni. I testimoni riferiscono di diverse esplosioni. Quattro le auto bruciate come riferiscono i vigili del fuoco. Si tratta di un assalto a un mezzo portavalori all'altezza del chilometro 177 direzione Sud, come riferisce il sito di Autostrade.I banditi avrebbero anche messo dei chiodi sull'asfalto e sbarrato la strada. Sarebbero stati anche sparati colpi d'arma da fuoco. La Polizia Stradale, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso sono sul posto, il 118 è intervenuto con l'elisoccorso. L'autostrada è bloccata in entrambe le direzioni.Dopo il colpo i rapinatori si sono dati alla fuga, a quanto pare senza riuscire ad asportare nulla. Secondo una prima ricostruzione i banditi hanno fermato il traffico usando i chiodi sparsi sull'asfalto e, dopo aver minacciato con le armi in pugno alcuni automobilisti, li hanno fatti scendere e hanno dato fuoco alle loro auto come diversivo. Quindi hanno costretto due camionisti a intraversare i loro mezzi per bloccare il traffico.Pare non vi siano feriti. Sono in corso le ricerche dei banditi anche nel territorio bolognese.