Rapina a Sassuolo, denunciato un italiano tossicodipendente

Dapprima, si è portato all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino e minacciando con un’arma in pugno il proprietario si è fatto consegnare l’incasso. Poco dopo, avvicinatosi ad un uomo seduto all’interno della propria autovettura parcheggiata nelle vicinanze del negozio, puntandogli l’arma e fingendosi appartenente alle Forze dell’ordine, gli ha intimato di consegnargli il denaro che aveva con sé. Al rifiuto da parte della vittima, che per tutta risposta ha reagito tentando di scendere dall’auto, il rapinatore è scappato.

La Polizia di Stato di Sassuolo ha denunciato un cittadino italiano, pluripregiudicato e tossicodipendente, per rapina aggravata. Il 2 gennaio scorso l’uomo ha messo a segno un colpo e ne ha tentato un altro per procurarsi denaro necessario all’acquisto di sostanza stupefacente.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.