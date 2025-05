Rapina a Spilamberto: 22enne preso a bastonate in piazza, arrestati tre tunisini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





I carabinieri di Spilamberto hanno arrestato tre tunisini accusati di una violenta rapina avvenuta nella tarda serata del 3 maggio scorso in piazza Leopardi ai danni di un giovane cittadino italiano.

In quella circostanza, la vittima - un ventiduenne - era stata aggredita da un gruppo di stranieri che, dopo averlo colpito alla testa con un bastone, si erano impossessati del suo telefono cellulare e del portafogli. Il giovane era stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Vignola, dove era stato giudicato guaribile con una prognosi di 30 giorni.

L’analisi delle immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona e le dichiarazioni di alcuni testimoni, hanno permesso di individuare e identificare tre uomini.

Il 5 maggio, i carabinieri hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un uomo di 38 anni di nazionalità tunisina senza fissa dimora e con precedenti di polizia. L’uomo è stato rintracciato in un edificio abbandonato lungo la via Vignolese, dove si era introdotto abusivamente. Al momento del fermo indossava ancora indumenti macchiati di sangue, poi sottoposti a sequestro.

Quattro giorni dopo, i carabinieri hanno eseguito l’ordinanza della custodia in carcere nei confronti di un secondo indagato, un giovane di 24 anni di nazionalità tunisina. Infine il 18 maggio è stato rintracciato e tratto in arresto il terzo uomo di 27 anni, sempre di nazionalità tunisina.