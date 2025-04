Rapina a un minorenne: arrestato 18enne tunisino

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





La Polizia di Modena ha condotto in carcere un tunisino di 18 anni. Il giovane, controllato in piazzale Natale Bruni, è stato colto sprovvisto di documenti di identificazione ed è stato accompagnato in Questura per essere sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici da parte della Scientifica. A seguito degli accertamenti è emerso a suo carico un provvedimento restrittivo per rapina pluriaggravata in concorso e lesioni personali. I fatti risalgono al 12 febbraio alle 19.30 quando due giovani, dopo aver bloccato un minorenne a piedi in vicolo del Parco ed avergli puntato un coltello alla gola intimandogli di consegnare il telefono, lo hanno gettato a terra strappandogli dalle mani il telefono cellulare spogliandolo altresì del giubbotto. l tunisino si trova ora in carcere.