Rapina al sexy negozio: titolare chiusa nel locale caldaia

Paura ieri sera per la titolare del negozio di abbigliamento sexy e lingerie Tentazioni, in via Ruffini in città. Erano circa le 19,30 quando un uomo, italiano, 40enne, che risulterà noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti per rapina, rissa, lesioni personali, è entrato nel negozio intimando alla titolare di consegnarle il contenuto della cassa. Lei ha reagito vedendo che l'uomo non era armato. Ma la sua reazione ha scatenato l'ira dell'uomo che l'ha afferrata, trascinata e chiusa all'interno del locale caldaia. Da qui l'uomo ha estratto completamente il cassetto con il contante dal registratore e si è impossessato anche del DVD collegato alle videocamere di sorveglianza sul quale erano state registrare anche le immagini del colpo. Dal locale caldaia dove era stata rinchiusa la donna è riuscita a chiamare la Polizia si Stato ed i soccorsi. Quando gli agenti della Squadra Volante sono giunti sul posto l'uomo si era già dato alla fuga in direzione centro. Tentativo vano perchè una pattuglia poco dopo lo ha intercettato nei pressi del cavalcavia Cialdini. L'italiano che corrispondeva alla descrizione fatta dalla donna aggredita, viene fermato e perquisito. In tasca ha del contante. Poco dopo ammette il fatto indicando agli agenti un cassonetto nell'immondizia dove aveva gettato il cassetto del registratore di casa e il registratore DVD. La titolare del negozio nel frattempo è stata raggiunta dai sanitari del 118 che l'hanno trasportata all'ospedale per accertamenti legati alle contusioni riportate a seguito dell'aggressione.