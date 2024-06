Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I militari sono intervenuti su richiesta del gestore del centro commerciale poiché la donna, che si era impossessata di capi di abbigliamento per un valore di circa 500 euro, è stata sorpresa nel suo intento dagli addetti alla vendita e ha cercato di scappare ma, fermata da due dipendenti, ha reagito con violenza nei loro confronti per guadagnare l'uscita dei locali e darsi alla fuga.La donna è stata dichiarata in arresto per tentata rapina impropria, mentre la refurtiva è stata restituita agli aventi diritto. La donna verrà giudicata con rito direttissimo dal Giudice del Tribunale di Modena.