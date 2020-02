Rapina Blondi lo sfogo del figlio: 'Modena non è sicura, da un po'

Un ringraziamento alle forze dell'ordine ed in particolare alla Polizia di Stato per il pronto intervento che ha permesso di individuare ed arrestare, poco dopo l'aggressione, un uomo, italiano, di 47 anni che sabato alle ore 13.30, ha aggredito la madre, Donatella Blondi, anni passati mella gioielleria in pieno centro, e che mai si sarebbe aspettata che qualcuno potesse seguirla, attratto dal Rolex che portava al polso. Fin dentro l'androne di casa, fino dentro all'ascensore dove, sotto la minaccia verbale di poterla uccidere e di un oggetto contundente, le ha strappato l'orologio dal polso, provocandole escoriazioni e contusioni. Per poi darsi alla fuga. Breve, perché gli agenti della Squadra Volante lo hanno individuato poco dopo. Sempre in centro, con l'orologio rubato.Enorme spavento per la donna, medicata e poi subito dimessa dal Pronto Soccorso del Policlinico e per la famiglia. Amaro lo sfogo del figlio sul proprio profilo Facebook. 'Ci siamo spaventati tutti ma ora mia mamma sta abbastanza bene.Un ringraziamento enorme alla Polizia di Stato, sottolineo di Stato,che celermente è intervenuta ed ha bloccato l’aggressore. Modena non è una città sicura.Da un po’'