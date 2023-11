Rapina e accoltellamento: fermati tre minori tunisini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

rissa di due sere fa in via Fabriani a Modena che ha portato all'accoltellamento di un 17enne, ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale i Baggiovara di Modena.Tutti i 17enni sono ospiti di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati in città. Uno di loro e all'ospedale in gravi condizioni e accusato di rapina, gli altri due si trovano in stato di fermo in carcere minorile. Uno per rapina e uno per tentato omicidioTutto ha avuto inizio dalla rapina, con due dei 17enni, tra i quali l'accoltellato, che minacciano col coltello e si fanno consegnare il telefono da un altro giovane, un tunisino maggiorenne residente in provincia di Savona.



Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Squadra Mobile, che sta conducendo le indagini coordinate dalla Procura di Modena, dopo la rapina è intervenuto un terzo minorenne, anch'egli ospite della struttura di riferimento dei due, che ha accoltellato per motivi ancora da chiarire all'addome uno dei connazionali rapinatori. Come detto due minorenni si trovano presso il carcere minorile con l'accusa di rapina e tentato omicidio, mentre il connazionale in ospedale è indagato per rapina. Illeso il maggiorenne tunisino vittima della rapina



La cattura dei responsabili del tentato omicidio e della rapina è stata confermata dal nuovo questore di Modena Donatella Dosi che in mattinata si è presentata alla città attraverso gli organi di informazioni