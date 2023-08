Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Dai racconti della parte offesa e dei testimoni è emerso che il minore era stato fermato per strada dal rapinatore che, con una scusa, lo aveva avvicinato mettendogli le mani al collo e tentando di strappargli la catenina d'oro. Nello scontro seguito l'aggressore ha colpito il minore con un ombrello bloccandogli la testa con le gambe e riuscendo ad allontanarsi con la catenina. Alcuni giorni dopo, il minore aveva incontrato nuovamente l'aggressore in strada e venendo nuovamente afferrato per il collo. Acquisiti gravi indizi di colpevolezza il Gip ha applicato all'indagato la misura degli arresti domiciliari.