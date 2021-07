Rapina e furto con strappo: condannato e arrestato 19enne

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione per cumulo pene, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, traendo in arresto un 19 enne cittadino di origine marocchina.L’uomo dovrà scontare 2 anni e 10 mesi di carcere principalmente per due reati commessi amcuni anni da. Nel novembre 2017 il ragazzo aveva commesso una rapina a Modena e nell’aprile del 2018 un furto con strappo in San Prospero. In quest'ultimo episodio i militari procedettero subito all'arresto per la flagranza del reato. Il ragazzo aveva strappato la catenina dal collo di una ragazza e si era dato alla fuga, ma una volta rintracciato e bloccato i Carabinieri era risultato in possesso della catenina rubata poco prima. Condanna che si è aggiunta a quella per i fatti di Modena e che per cumulo hanno fatto aprire per lui le porte della casa circonariale di Modena.