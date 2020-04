Rapina e tentata rapina in via Piave: arrestato pregiudicato

E' andata male al 58 enne italiano, residente a Castelvetro, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine per reati legati alla droga, che ieri mattina, alle ore 11, ha provato a rapinare in rapida sequenza due esercizi commerciali di via Piave, a Modena. Prima l'uomo si è introdotto in un minimarket, minacciando il titolare con un paio di forbici, ma alla vista di solo 10 euro nel registratore di cassa ha rinunciato: 'Non commetto una rapina per solo dieci euro' - ha dichiarato al gestore. L'uomo, nonostante in zona fosse ormai pericoloso stare, ha deciso di provare un colpo ben più sostanzioso, ripetendo la minaccia con quel paio di forbici che nascondeva in un marsupio, al supermercato DPiù, a poca distanza, sempre in via Piave. Sotto minaccia la cassiera ha consegnato all'uomo 700 euro ma la scena è stata vista dalla guardia giurata all'interno che ha inseguito l'uomo in fuga fermandolo nel piazzale antistante e chiamando la Polizia. Arrivato dopo qualche minuto gli agenti della Squadra Volante hanno bloccato l'uomo, arrestato e, vista la flagranza del reato ed i precedenti, lo hanno portato direttamente in carcere. A suo carico sono state immediatamente contestate sia la rapina a mano armata che la tentata rapina, confermate nella dinamica anche dalle telecamere di videosorveglianza interne ed esterne al supermercato e sulla via.