Rapina negozio in zona Tempio: arrestato 28enne straniero. Era evaso

L'uomo è stato riconosciuto dai poliziotti in quanto già ricercato per evasione dagli arresti domiciliari avvenuta il giorno precedente

Ieri sera la polizia ha arrestato un 28enne straniero per evasione e rapina in concorso. Alle 19 un equipaggio della Volante è intervenuto presso un esercizio commerciale in zona Tempio dove due uomini avevano oltrepassato le casse senza pagare il corrispettivo della merce nascosta all'intemo di uno zaino. Uno dei due uomini, alla richiesta di restituire la merce rubata, aveva reagito impugnando e puntando un coltello in direzione del viso dell'addetto alla vigilanza per poi darsi alla fuga.



Gli agenti, grazie alla dettagliata descrizione fornita dalla vittima, dopo aver battuto la zona alla ricerca dei due uomini, hanno bloccato il 28enne in via Mazzoni: l'uomo è stato riconosciuto dai poliziotti in quanto già ricercato per evasione dagli arresti domiciliari avvenuta il giorno precedente. A seguito di perquisizione personale sono stati rinvenuti nella tasca dei pantaloni dell'uomo un paio di forbici e due coltelli, uno da cucina di lunghezza complessiva di 18 centometri, l'altro a serramanico con lama di 7 centometri.



All'intemo dello zaino in suo possesso a stata rinvenuta la refurtiva, consistente in generi alimentari e per la cura della persona, oltre ad un altro coltello da cucina. L'arrestato si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Sono in corso indagini per risalire all'identita del complice.





