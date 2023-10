Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Intorno alle 2 veniva segnalata la presenza di un uomo all’interno di una galleria commerciale il quale, stava rubando diversi capi di abbigliamento e bottiglie di birra, allontanandosi poi dal luogo.Giunti sul posto, gli agenti della Volante hanno sorpreso l’uomo che tentava di fuggire spingendo ancora un carrello della spesa contenente i proventi del furto. Lo stesso, subito raggiunto e fermato, iniziava a minacciare gli agenti ponendo resistenza. Con difficoltà, è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di un cutter, poi sequestrato.L’uomo durante il trasporto in Questura ha preso a calci e testate i vetri posteriori dell'auto danneggiandoli. Risultato avere precedenti per furto, è stato dichiarato in stato di arresto per il reato di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.Una volta all’interno delle celle di sicurezza ha colpito con testate le sbarre di ferro presenti, rendendo necessario l'intervento del 118.All’esito dell’udienza di convalida, il Gip ha disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.