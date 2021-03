Rapina profumeria, arrestato 20enne

Aveva il volto travisato e i Carabinieri sono arrivati a lui attraverso scontrini e altri oggetti personali custoditi all'interno di uno zaino che lo sprovveduto rapinatore, preso dal tentativo di mettersi in fuga dopo essersi impossessato del contante in cassa, aveva lasciato all'interno del punto vendita. Il negozio è una profumeria, Vaccari, in via Triento e Trieste a Modena. Alle ore 18 del 17 febbraio scorso un 20enne modenese, con il volto coperto da mascherina e cappuccio, si era introdotto all'interno avventandosi sulla cassa ed impossessandosi del contante dandosi alla fuga. Una dipendente aveva provato a fermarlo, generando una collutazione all'uscita, nel tentativo di sbarrargli la strada. Lo aveva afferrato per il giubbotto ma lui aveva risposta sferrandole una forte gomitata sul petto. Il 20enne è era riuscito a fuggire lasciando però a terra lo zaino. All'interno alcuni scontrini che insieme ad altri oggetti personali hanno consentito ai Carabinieri di risaliere alla sua identità Gli elementi raccolti dai militari della caserma di viale Tassoni hanno fatto scattare un'ordine di custoria cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Modena Scarpa su richiesta della Procura della Repubblica di Modena, nella persona di Monica Bombana, nei confronti del 20enne, raggiunto nella sua abitazione ed arrestato per rapina.