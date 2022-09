Rapinano e aggrediscono minorenne: arrestati un 25enne e un 28enne

Questa mattina i carabinieri di Castelfranco Emilia hanno arrestato e condotto in carcere due uomini, rispettivamente di 25 e 28 anni, gravemente indiziati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate in concorso ai danni di un minorenne.I fatti sono accaduti a Castelfranco Emilia l’11 luglio 2022, quando un minorenne, mentre era in compagnia di un amico, era stato aggredito dagli indagati che lo avevano colpito con pugni e minacciato con un coltello sottraendogli il marsupio.I Carabinieri, allertati poco dopo i fatti dalla famiglia del minorenne, hanno ricostruito i fatti e raccolto fonti di prova che hanno giustificato l’emissione della misura cautelare di oggi.

