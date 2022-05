Rapinarono donna di un orologio da 15mila euro: presi due napoletani

In particolare nella mattinata del 4 maggio del 2021 una donna mentre si trovava in centro a Modena era stata raggiunta alle spalle da due persone, parzialmente travisate e a bordo di un motoveicolo con targa clonata, i quali, dopo averla bloccata le avevano strappato con violenza un orologio del valore di 15 mila euro, per darsi poi alla fuga.L'analisi del traffico di cella e delle immagini estrapolate dagli impianti di video sorveglianza pubblici e privati hanno consentito di risalire a due uomini residenti a Napoli i quali avevano raggiunto Modena un giorno prima della rapina per poi fare rientro in Napoli il giorno successivo.Nel corso dell'indagine uno dei due indagati è stato sottoposto a controllo dalla Polizia di Napoli, su segnalazione della Squadra Mobile di Modena. In occasione del controllo l'uomo era in possesso del motoveicolo utilizzato durante la rapina commessa a Modena e indossava il medesimo abbigliamento del giorno del fatto. Il primo maggio è stato rintracciato anche il secondo indagato, che si è costituito presso il Commissariato di Montecalvario di Napoli.