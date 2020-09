Ravarino: incendio di 300 rotoballe...dopo la pioggia

Un altro incendio ai danni di un deposito di rotoballe di fieno all'aperto, che pare tanto più particolare tanto quanto l'area in cui si trova era stata interessata da un intenso acquazzone che si era inserito in un contesto climatico con una temperatura scesa intorno ai 15 gradi. Insomma non proprio quelle che favoriscono l'autocombustione o il propagarsi delle fiamme. Fatto sta che l'incendio distruttivo per il lavoro di chi quel fieno lo ha racconto e imballato, si è sviluppato, ancora una volta, per cause ancora sconosciute. Incendio che come quelli che nelle scorse settimane lo hanno preceduto in provincia di Modena, sta tenendo impegnato e terra impegnate per tutta la giornata le unità dei Vigili del Fuoco. Sul posto dalle ore 7,30 circa di questa mattina con sette unità e tre mezzi.