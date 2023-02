Reggio, 22enne senza fissa dimora muore travolto da più auto

Il giovane, che si trovava a piedi, potrebbe essere stato investito da una prima autovettura che non si è fermata, per poi essere colpito da altre auto

Un ragazzo di 22 anni ha perso la vita martedì notte dopo essere stato travolto da un'auto sulla strada provinciale del Comune di Cadelbosco Sopra di Reggio Emilia. Si tratta di Mohammod Kuddus, originario del Bangladesh e residente nel napoletano ma in Italia senza fissa dimora, che è deceduto per i gravi traumi riportati.



Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti per i rilievi il giovane, che si trovava a piedi lungo la provinciale potrebbe essere stato investito da una prima autovettura che non si è fermata, per poi essere colpito da altre auto in transito. Il conducente che lo ha investito si è poi presentato spontaneamente in un comando dell'Arma del bolognese. La salma è stata posta a disposizione della Procura di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Capo Calogero Gaetano Paci, che aprirà un'inchiesta sull'incidente.





