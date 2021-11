Reggio, 34enne uccisa a coltellate: fermato l’ex compagno

Ancora un femminicidio in Emilia. Una 34enne peruviana, Juana Cecilia Hazana Loayza, è stata ritrovata cadavere questa all'interno di un parco a Reggio Emilia. I carabinieri di Reggio Emilia hanno sottoposto a fermo l'ex della donna. Si tratta di Mirko Genco, 24 anni, originario e residente a Parma.L'uomo, interrogato, avrebbe confessato: era già stato arrestato e processato per stalking ai danni della vittima. A settembre, dopo la convalida dell’arresto era stato scarcerato e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento.L'allarme in via Patti era stato lanciato alle 9.30 quando un residente ha chiamato il 112 segnalando il cadavere, l'arma del delitto è un coltello, trovato sul posto.