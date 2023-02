Reggio, dopo pena decennale per mafia perseguita la ex: arrestato

La Procura di Reggio Emilia, titolare dell'inchiesta, ha chiesto e ottenuto l'applicazione nei confronti del presunto stalker della misura cautelare degli arresti domiciliari e l'applicazione del braccialetto elettronico. Provvedimento di natura cautelare che è stato eseguito a Verona dai carabinieri.Lei poco più di 30 anni, lui quarantaquattrenne della provincia di Crotone: sono loro i protagonisti di questa vicenda. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri l'uomo avrebbe tenuto reiterate condotte moleste e minacciose cagionando alla donna una perdurante stato d'ansia e paura tanto da indurla a cambiare abitudini di vita.In particolare, nonostante la donna non volesse riallacciare la relazione, lui la minacciava con espressioni del tipo 'tu sei mia, devi morire con me', 'non permetterò a nessun uomo di stare vicino a te', 'non ho niente da perdere', 'qualunque uomo ti avvicina lo ridurrò a muoversi in carrozzina', 'se non torni con me ti brucio con l'acido', offendendola anche davanti a terze persone, prendendola a sputi, pedinandola tanto da costringerla a cambiare le abitudini di vita. Inoltre, anche in carcere, le aveva inviato numerose lettere e la chiamava al telefono con toni minacciosi e possessivi.