Reggio Emilia, 59enne muore schiacciato dalla sua auto in garage

Un uomo di 59 anni di Reggio Emilia è morto oggi a Campegine per un incidente domestico. Come ricostruito dai carabinieri l'uomo stava eseguendo delle riparazioni alla sua auto (una Citroen C5) che era stata sollevata nella parte anteriore e quindi sistemata su dei supporti. Per cause ancora al vaglio, il veicolo è però scivolato proprio sul lato che era stato sollevato, schiacciando il 59enne che si trovava sotto. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del 118 con un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso da Parma assieme ai vigili del fuoco che hanno sollevato la vettura per consentire i soccorsi. Inutile ogni tentativo di salvare la vita all'uomo: ai medici non è rimasto altro che constatare il decesso.