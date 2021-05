Reggio Emilia, 70enne palpeggia bimbi durante la ricreazione

Durante la ricreazione in cortile degli alunni di una scuola primaria si è avvicinato alla rete metallica e ha palpeggiato un minore. Protagonista della orrenda vicenda è un pensionato di 70 anni, residente in provincia di Reggio Emilia in un comune della val d'Enza, che è stato arrestato dai Carabinieri. Questo perché oltre l'episodio sul minore avvenuto alla fine di aprile, l'uomo lo ha replicato nei giorni scorsi palpeggiando due donne all'esterno di un bar. Per questi fatti il gip ha emesso nei confronti dell'anziano un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, che è stata eseguita oggi. L'accusa nei suoi confronti è di violenza sessuale aggravata.