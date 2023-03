Reggio Emilia, blitz dei Nas: muffe ed escrementi nel caseificio

Tra le altre irregolarità rilevate si menzionano l’assenza nelle finestre di barriere di protezione contro insetti e altri infestanti e la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo relativamente al monitoraggio degli agenti infestanti. Per tali motivi, su richiesta dei militari operanti è intervenuto personale del competente Dipartimento di Sanità Pubblica – Servizio Sanità Pubblica Veterinaria dell’Azienda USL di Reggio Emilia che, confermando le suddette criticità, con successivo provvedimento, ha disposto la sospensione immediata delle attività di produzione sino al ripristino delle idonee condizioni igienico-sanitarie. Tali irregolarità hanno comportato a carico del legale rappresentante del caseificio una sanzione amministrativa complessiva di 3000 euro e la segnalazione all’Autorità amministrativa e sanitaria per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.